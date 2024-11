A Mobly, uma das principais plataformas de e-commerce no segmento de Home & Living no Brasil, alcançou uma posição de destaque no mercado digital. Em 31 de outubro de 2020, a empresa já acumulava mais de 300 mil usuários ativos no seu aplicativo, considerando aqueles que acessaram a plataforma nos últimos 30 dias, além de uma base instalada de mais de 360 mil usuários, conforme dados das lojas App Store e Google Play. Esse desempenho torna a Mobly o aplicativo mais baixado em sua categoria, consolidando-se como uma escolha popular entre os consumidores.

De acordo com a pesquisa “Top of Mind” da Ebit Nielsen, publicada em julho de 2020, a Mobly também figura entre os principais varejistas do modelo “pure play” em Home & Living. A empresa destaca seu compromisso em transformar a experiência de compra para o lar por meio de uma estratégia omnicanal que combina uma ampla oferta de produtos com tecnologia baseada em dados, proporcionando aos clientes uma experiência diferenciada e completa.

A utilização dos recursos captados pela empresa por meio de uma oferta primária de ações será direcionada para três principais áreas: (i) fortalecimento do capital de giro e da estrutura financeira, incluindo financiamento a fornecedores; (ii) investimentos em marketing e publicidade, tanto online quanto televisiva; e (iii) ampliação de infraestrutura, com foco na abertura de novas lojas físicas, centros de distribuição e desenvolvimento de tecnologia interna.

Nos primeiros nove meses de 2020, a Mobly apresentou um crescimento expressivo em suas operações. O volume bruto de vendas (GMV) atingiu R$ 560,2 milhões, representando um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida também registrou alta de 50%, somando R$ 420,8 milhões. Embora a companhia tenha registrado um prejuízo líquido de R$ 16,6 milhões, esse valor representa uma redução de 57% em comparação com o prejuízo de R$ 38,8 milhões no mesmo intervalo de 2019.