Mercados globais apresentam movimentos variados

Os mercados europeus fecharam em alta na quinta-feira, enquanto os Estados Unidos permaneceram com as bolsas fechadas devido ao feriado de Ação de Graças. No entanto, na sexta-feira, os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou a maior queda, com um recuo de 1,88%. No Japão, o Nikkei 225 caiu cerca de 0,5%, refletindo as preocupações dos investidores com a taxa de inflação de Tóquio, que atingiu 2,6% em novembro. Por outro lado, o índice CSI 300 da China contrariou a tendência negativa, avançando aproximadamente 1,2%.

China endurece controle sobre exportação de tungstênio

A China implementará neste fim de semana restrições mais rigorosas sobre a exportação de tungstênio, material que pode ser utilizado tanto para fins militares quanto civis. Essa decisão marca uma mudança significativa, já que, nas últimas décadas, o país dominava cerca de 80% da cadeia global de suprimentos desse recurso, segundo a Argus. Em resposta, empresas do setor buscam reativar minas ou iniciar novos projetos de produção para compensar a redução na oferta.

Estados Unidos flexibilizam restrições a exportações de chips

As ações de fornecedores globais de semicondutores, como ASML e Tokyo Electron, tiveram forte valorização na quinta-feira após relatos de que os Estados Unidos planejam impor restrições de exportação menos severas do que o esperado. Segundo fontes, o governo americano estuda adicionar menos fornecedores da Huawei à lista de restrições comerciais, o que aliviou a pressão sobre o setor.

NewJeans rompe contrato com gravadora subsidiária da Hybe

A gigante sul-coreana de entretenimento Hybe enfrentou uma perda de mais de US$ 423 milhões em valor de mercado, com suas ações caindo até 6,97% na sexta-feira. A queda foi impulsionada pelo anúncio do popular grupo feminino NewJeans, que informou o fim de seu contrato com a gravadora subsidiária Ador, alegando quebra de contrato.

União Europeia em alerta para possíveis tarifas dos EUA

A União Europeia mantém um superávit comercial de 158 bilhões de euros (cerca de US$ 165,6 bilhões) com os Estados Unidos, o que pode atrair a atenção do presidente eleito Donald Trump, conhecido por adotar tarifas protecionistas. Para se preparar para essa possibilidade, investidores estão ajustando estratégias e procurando opções mais defensivas, afirma Davide Oneglia, diretor de macroeconomia europeia e global da TS Lombard.

Bitcoin se aproxima dos $100 mil, mas enfrenta obstáculos

Nesta semana, o bitcoin chegou perigosamente perto da marca psicológica dos $100 mil, atingindo menos de $1 mil de distância em seu pico. Contudo, a criptomoeda recuou para $90.702,27 na terça-feira, recuperando-se ligeiramente para negociar ao redor de $96.150 nesta sexta.

Esse recuo foi parcialmente atribuído à realização de lucros por parte dos investidores, aumentando a oferta de bitcoins no mercado. “Os detentores de longo prazo começaram a distribuir volumes significativos de bitcoins durante este rali recente”, explicou Andre Dragosch, chefe de pesquisa da Bitwise, em um relatório divulgado na segunda-feira.

Apesar do entusiasmo, alguns analistas permanecem céticos sobre a capacidade do bitcoin de superar o marco de seis dígitos. Para David Morrison, analista sênior da Trade Nation, a barreira dos $100 mil “parece ser um obstáculo elevado, senão uma resistência definitiva para novos ganhos.”

George Milling-Stanley, estrategista-chefe de ouro da State Street Global Advisors, alerta que o recente aumento do bitcoin pode ser ilusório. Ele descreve a criptomoeda como um “ativo de retorno”, sugerindo que os investidores estão focados apenas em ganhos de capital, sem enxergar valor intrínseco ou utilidade no ativo.

O lançamento de opções sobre ETFs de bitcoin à vista na semana passada também pode ter alimentado a volatilidade. Esses instrumentos permitem que investidores apostem nas oscilações de preço do bitcoin sem a necessidade de comprar diretamente a criptomoeda, reduzindo o capital necessário para investimento.

Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital e um dos principais investidores em criptomoedas, comentou à CNBC que “a comunidade cripto está altamente alavancada, o que inevitavelmente levará a uma correção.”

Por outro lado, uma correção não implica necessariamente uma queda permanente. Caso uma fração das promessas feitas pelo presidente eleito Donald Trump ao setor cripto seja cumprida, os $100 mil podem não ser um teto, mas apenas mais um degrau na ascensão do bitcoin rumo a novos patamares