As redes sociais estão sendo tomadas por uma nova tendência que transforma pessoas comuns em personagens dignos dos filmes da Disney Pixar. Essa inovação é possível graças à ferramenta Bing Image Creator, da Microsoft, que utiliza inteligência artificial para criar imagens no estilo de animação da Pixar. Se você está curioso para saber como entrar nessa moda, confira o guia completo que preparamos para você.

O Que é o Bing Creator?

O Bing Creator é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft que foi integrada ao seu buscador. Com ele, os usuários não só têm acesso a pesquisas mais avançadas com inteligência artificial, como também podem criar imagens personalizadas, incluindo as populares animações no estilo Disney Pixar.

A base tecnológica do Bing Creator é o DALL-E, uma ferramenta desenvolvida pela OpenAI, que permite gerar imagens a partir de comandos de texto. Isso torna a plataforma ideal para quem busca explorar a criatividade e criar imagens únicas.

O Bing Creator é Gratuito?

Sim, o Bing Creator é totalmente gratuito. Ele faz parte dos serviços oferecidos pelo buscador da Microsoft, e você pode acessá-lo diretamente pelo navegador ou pelo aplicativo do Bing no seu smartphone. No entanto, para usar o Bing Creator, é necessário instalar o navegador Bing no seu dispositivo. Esse navegador inclui o chat Bing, que utiliza o GPT 4.0, e a ferramenta DALL-E da OpenAI.

Como Criar Personagens no Estilo Pixar Pelo Computador

Se você quer experimentar a ferramenta no seu computador, siga os passos abaixo:

Acesse o Bing Creator

Abra o navegador e entre no site do Bing Creator. Faça Login com sua Conta Microsoft

Para começar a usar a ferramenta, faça login com sua conta Microsoft. É um requisito obrigatório para acessar os recursos do Bing Creator. Descreva a Imagem no Estilo Pixar e Clique em ‘Criar’

No campo de texto exibido na tela, digite a descrição da imagem que você deseja criar, especificando que o estilo deve ser “Disney Pixar”. Depois, clique em “Criar”. Escolha e Compartilhe sua Imagem

Após alguns instantes, o Bing Creator gerará diferentes opções de imagens. Escolha a que mais combina com sua visão e compartilhe-a nas suas redes sociais.

Como Criar Personagens Pixar Pelo Celular

Se preferir usar o Bing Creator no celular, veja como proceder:

Abra o Aplicativo do Bing e Acesse o Criador de Imagens

Com o aplicativo do Bing instalado no seu smartphone, procure pela função “Criador de Imagens” na barra de busca. Digite a Descrição e Aguarde a Geração das Imagens

No campo de texto, descreva o que deseja criar e adicione o termo “Disney Pixar”. A IA processará o comando e gerará uma sequência de imagens no estilo desejado. Selecione, Baixe e Compartilhe

Escolha a imagem que mais gostou entre as opções oferecidas. Toque na imagem, selecione os três pontos no canto inferior direito e clique em “baixar”. A imagem será salva na galeria do seu telefone, pronta para ser compartilhada nas suas mídias sociais.

Transforme-se em um Personagem Pixar

Com a IA do Bing Creator, você pode dar vida à sua imaginação e criar versões suas ou de outras pessoas no estilo Disney Pixar. Essa ferramenta é uma maneira divertida e gratuita de entrar na tendência e explorar sua criatividade. Experimente agora mesmo e compartilhe suas criações!