As ações da Dexxos Participações S.A. (DEXP3) encerraram o pregão de 2 de abril com valorização de 1,53%, sendo negociadas a R$ 7,96, após abrirem o dia cotadas a R$ 7,80. O papel apresentou variação mínima e máxima durante o dia entre R$ 7,80 e R$ 7,96, demonstrando certa estabilidade ao longo da sessão.

O volume financeiro movimentado no dia foi de R$ 855.422, distribuído em 744 negócios, indicando um nível moderado de liquidez para a ação ordinária da companhia, negociada na B3 sob o ticker DEXP3.

Apesar da alta no dia e de um crescimento acumulado de 2,04% no mês, o desempenho da ação no ano de 2025 ainda é negativo, com queda de 4,88%. Em um panorama mais amplo, considerando os últimos 12 meses, o recuo atinge 25,35%, evidenciando um cenário desafiador para a empresa no mercado de capitais.

Indicadores financeiros sólidos

Mesmo diante da queda acumulada no preço das ações, os fundamentos da Dexxos Part seguem sólidos. A companhia registrou uma receita líquida de R$ 1,81 bilhão, com lucro líquido de R$ 153,19 milhões, resultando em uma margem líquida de 8,46%. O EBITDA somou R$ 247,6 milhões, com margem EBITDA de 13,67%, refletindo boa eficiência operacional.

O total de ativos da empresa é de R$ 1,55 bilhão, enquanto a dívida bruta está em R$ 279,11 milhões. Um dado relevante é que a dívida líquida da companhia é negativa em R$ 62,64 milhões, o que indica uma posição de caixa líquida positiva, sinalizando boa saúde financeira.

O patrimônio líquido da Dexxos é de R$ 951,17 milhões, e o índice preço/lucro (P/L) está em 5,65, o que pode ser interpretado como uma ação relativamente barata em relação aos lucros gerados pela empresa. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) está em 16,1%, e o retorno sobre o capital investido (ROIC) atinge 11,58%, demonstrando rentabilidade consistente.

Perspectivas

A valorização observada neste início de abril pode indicar uma tentativa de recuperação por parte do mercado, mesmo com a tendência negativa observada ao longo do último ano. A posição financeira confortável, aliada a bons indicadores de rentabilidade, pode contribuir para uma reavaliação positiva dos investidores no médio prazo.

Contudo, o cenário de incerteza econômica e os desafios do setor no qual a Dexxos atua continuam sendo fatores de atenção. Os próximos balanços financeiros serão determinantes para confirmar se a leve alta recente é sustentável ou apenas um movimento pontual no mercado.