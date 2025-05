A Apple está se preparando para apresentar o iOS 26, e uma das novidades mais comentadas será a inclusão de um recurso bastante conhecido dos usuários de Android: a estimativa de tempo de carregamento da bateria. Essa função, já disponível há anos nos smartphones da linha Google Pixel, finalmente chegará ao iPhone com a nova versão do sistema operacional.

Além das mudanças técnicas, a Apple deve anunciar uma reformulação na nomenclatura de seus sistemas. Segundo informações recentes, a empresa adotará um novo padrão baseado em anos para nomear suas atualizações, o que significa que, em vez de iOS 19, o público verá diretamente o iOS 26. Essa mudança pode ser oficializada durante a WWDC 2025, prevista para ocorrer no próximo mês.

Embora a nova forma de nomear os sistemas não esteja diretamente relacionada às funções que serão incluídas, ela marca um esforço maior da Apple em renovar suas plataformas de forma mais profunda, indo além das atualizações incrementais vistas nos últimos anos. A expectativa é de que o iOS 26 represente uma das maiores reformulações do sistema desde o seu lançamento, não apenas visualmente, mas também em termos de funcionalidade.

Entre as novidades, a estimativa de tempo de carregamento da bateria chama atenção. Embora não seja uma revolução, trata-se de um recurso bastante útil para o cotidiano dos usuários. Com essa função, será possível saber em tempo real quanto tempo resta para o iPhone atingir 100% de carga, evitando a necessidade de verificar constantemente o aparelho.

Nos iPhones atuais, não há qualquer indicação sobre o tempo necessário para completar o carregamento da bateria. Isso faz com que muitos usuários chequem seus dispositivos com frequência para saber se já estão prontos para uso. Em contrapartida, os celulares da linha Pixel exibem essa estimativa diretamente na interface, facilitando o planejamento do usuário.

A chegada desse recurso ao iOS é vista como um avanço, ainda que tardio, em uma área onde o Android tem oferecido vantagens há bastante tempo. Ele mostra que a Apple está disposta a ouvir as demandas dos consumidores e trazer soluções práticas que melhoram a experiência no dia a dia.

A revelação oficial do iOS 26 acontecerá em breve, e os usuários aguardam com expectativa mais detalhes sobre as mudanças visuais, de desempenho e, claro, as novas funcionalidades que poderão transformar a forma como interagem com seus dispositivos. A estimativa de carregamento pode ser apenas um pequeno passo, mas representa um movimento importante em direção a uma experiência mais completa e transparente.