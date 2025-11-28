A Samsung segue expandindo a disponibilidade da One UI 6 no território brasileiro, contemplando agora uma nova gama de smartphones. O destaque fica para o Galaxy A52 5G, modelo lançado em 2021 que chegou ao mercado ainda com Android 11; esta representa sua terceira e provável última grande atualização de sistema, contrastando com a versão 4G do mesmo aparelho, que ainda aguarda a chegada do Android 14. A lista de beneficiados inclui também o recente Galaxy A05, lançado no final de 2023, e o Galaxy A73, de 2022. Outro caso relevante é o do Galaxy M23, que volta a receber o pacote de atualização após uma suspensão temporária da distribuição por parte da fabricante.

Procedimentos para uma atualização segura

A liberação da One UI 6 no Brasil teve início em meados de dezembro de 2023 e segue um cronograma gradual. Embora a notificação de update costumo surgir automaticamente na barra de status, os usuários podem forçar a verificação acessando o menu de configurações e selecionando a opção “Atualização de Software”. Para garantir a integridade do processo, recomenda-se que o download do pacote — que pode ultrapassar 2 GB — seja feito via rede Wi-Fi. Além disso, é crucial manter o dispositivo conectado ao carregador ou com, no mínimo, 80% de bateria para evitar desligamentos repentinos durante a instalação.

Inovações na interface e ajustes no Good Lock

Junto com as atualizações de sistema, a Samsung introduziu refinamentos significativos na interface, sendo o “Adaptive Clock” um dos recursos mais comentados na One UI 8. Esta funcionalidade propõe um relógio de tela de bloqueio dinâmico, capaz de se redimensionar inteligentemente com base nos elementos do papel de parede. Quando ativado, os números podem encolher ou esticar de forma independente para não cobrir o rosto de uma pessoa ou o sujeito principal da imagem. Contudo, a eficácia desse recurso depende estritamente da versão dos módulos instalados no aparelho.

Solução para conflitos de personalização

A Samsung emitiu um alerta para usuários que notaram falhas no funcionamento do relógio adaptativo: é imprescindível atualizar o módulo LockStar do Good Lock para a versão 7.0.1.10. Versões anteriores não possuem a lógica de layout necessária para interpretar o comportamento dinâmico introduzido, o que pode causar sobreposição de números ou distorções visuais. A atualização pode ser realizada facilmente através da aba de plugins do Good Lock ou pela Galaxy Store. Vale lembrar que o recurso exige papéis de parede com contornos bem definidos, funcionando de maneira ideal com imagens de pessoas ou animais, onde o sistema consegue detectar o objeto central com precisão.