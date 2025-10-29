A OpenAI deu um passo definitivo para se consolidar como uma gigante da tecnologia. Um novo acordo com a Microsoft oficializa o próximo capítulo da empresa de inteligência artificial, liberando-a para buscar novos negócios e aproximando-a do seleto grupo das “Big Techs”.

Detalhes do Novo Acordo Bilionário

O pacto reestrutura a OpenAI como uma corporação de benefício público (public benefit corporation) com fins lucrativos, avaliando a empresa em impressionantes US$ 500 bilhões. A Microsoft, que já multiplicou seu investimento inicial por cerca de 10 vezes, passará a deter 27% da nova entidade.

O acordo prevê cláusulas mutuamente benéficas: a Microsoft garantiu uma compra de US$ 250 bilhões em serviços de nuvem Azure pela OpenAI. Em contrapartida, os direitos de propriedade intelectual da gigante do software sobre os modelos e produtos da OpenAI serão estendidos até 2032.

Implicações Estratégicas e Críticas

Ao adotar uma estrutura corporativa tradicional com fins lucrativos, a OpenAI remove uma grande barreira para levantar capital e abre caminho para uma potencial oferta pública inicial (IPO) no futuro. A reestruturação permite à empresa contratar talentos com mais facilidade e definir seus objetivos sem as amarras de sua antiga estrutura sem fins lucrativos.

Embora a Microsoft tenha sido uma das partes que inicialmente hesitou sobre o plano, quaisquer objeções foram superadas. Outras vozes externas, mais notavelmente Elon Musk, criticaram o desvio da missão original da OpenAI. (A xAI, empresa rival de Musk, está processando a OpenAI e a Apple por suposto comportamento anticompetitivo). Contudo, a corrida pela supremacia em IA em escala de megaplataformas parece não ter deixado espaço para organizações sem fins lucrativos.

Expansão Global Focada na Índia

Enquanto solidifica sua estrutura corporativa, a OpenAI acelera sua expansão global. A startup anunciou que oferecerá sua assinatura ChatGPT Go gratuitamente aos usuários na Índia por um ano, a promoção terá início em 4 de novembro. A Índia é o segundo maior mercado da OpenAI em número de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos, e o CEO Sam Altman já declarou que o país pode em breve se tornar o maior.

O plano ChatGPT Go, lançado na Índia em agosto, é a oferta mais acessível da empresa, com um custo atual de 399 rúpias (cerca de US$ 4,54) por mês.

Competição e Cenário Regulatório

A iniciativa de gratuidade da OpenAI na Índia ocorre em um momento de debate regulatório. O governo indiano propôs este mês novas regras abrangentes para regulamentar a inteligência artificial, exigindo que empresas de IA e mídias sociais rotulem claramente conteúdos gerados artificialmente para combater a disseminação de deepfakes e desinformação.

A concorrência no mercado indiano é intensa. A rival Perplexity está oferecendo um ano de acesso gratuito ao seu plano premium através de uma parceria com a operadora móvel Bharti Airtel. O Google, por sua vez, disponibilizou seu Gemini AI Pro gratuitamente para estudantes pelo mesmo período.

Reação do Mercado

A parceria lucrativa entre as duas empresas continua a impulsionar a Microsoft. A OpenAI sempre dependeu da plataforma de nuvem Azure, enquanto a Microsoft forneceu bilhões em investimentos. Refletindo o otimismo dos investidores com o novo acordo, as ações da Microsoft (MSFT) subiram quase 4% após o anúncio.

Essa “alta da OpenAI” tornou-se uma dinâmica familiar no mercado, beneficiando recentemente ações de empresas como Walmart (WMT), AMD (AMD), Broadcom (AVGO) e Nvidia (NVDA) após anúncios de parcerias com a criadora do ChatGPT.