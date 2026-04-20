A Apple lançou recentemente o iPhone 16e e, como era de se esperar, o mercado já está dissecando cada detalhe do novo aparelho. Ele chega às prateleiras como uma alternativa mais acessível no ecossistema da maçã, embora o conceito de “barato” da marca ainda orbite a expressiva faixa de R$ 5,79 mil a R$ 8,09 mil. Diante dessa etiqueta, a dúvida que fica é se o smartphone realmente entrega uma experiência digna dos irmãos maiores e mais caros da linha. Para responder a isso, reunimos as impressões de grandes veículos de tecnologia e, de quebra, detalhamos uma ferramenta do próprio sistema que transforma o uso de qualquer iPhone.

A balança do custo-benefício

Patrick Holland, do portal CNET, passou seis dias com o modelo e relatou uma experiência surpreendentemente fluida. O jornalista elogiou bastante a facilidade de integração com os recursos do iOS 18, o desempenho do Apple Intelligence, a estabilidade das chamadas 5G e até a capacidade de rodar jogos pesados como Resident Evil 4 sem engasgos. Ele vê o 16e como um prato cheio para usuários de Android curiosos com o sistema da Apple ou para quem ainda está preso no passado com um iPhone 11.

O grande chamariz aqui é o processador A18. Esse chip garante uma sobrevida de atualizações bem maior do que o A16 Bionic presente nas linhas 14 e 15. A ressalva de Holland, no entanto, vai para a ausência de uma câmera ultrawide. Na visão dele, o aparelho atende perfeitamente quem não faz questão de ter a tecnologia mais avançada nas mãos. Mas, se o orçamento permitir, o iPhone 16 padrão ainda é o caminho ideal pela tela mais brilhante, o suporte ao MagSafe e a câmera capaz de funcionar como lente macro.

Nostalgia e a falta de inovação

Allison Johnson, do The Verge, teve uma percepção curiosa ao definir o 16e como a essência exata de tudo o que ela ama e odeia no iOS. Ela destaca a simplicidade, a câmera confiável e a familiaridade do sistema. Usando o marido, dono de um clássico iPhone XR há seis anos, como parâmetro, ela notou que a transição de aparelhos é praticamente imediata. Tecnicamente, o 16e funciona quase como um sucessor espiritual do XR, só que turbinado com uma tela superior, mais velocidade e lentes modernas. Sobre o preço salgado, Johnson aponta o dedo para a falta de concorrência. Como o iOS é uma exclusividade da Apple, a empresa dita as regras do jogo financeiro sozinha.

A visão do TechCrunch, assinada por Brian Heater, vai direto ao ponto sem muito rodeio. Ele não enxerga o novo lançamento como um dispositivo empolgante, classificando-o apenas como um produto seguro. O celular seria uma verdadeira colcha de retalhos montada com peças de iPhones antigos para baratear custos. Brian Oh, do Engadget, sentiu algo parecido e comparou a experiência a uma viagem no tempo. Acostumado com o poderoso 16 Pro, ele sentiu o baque dos cortes que a Apple fez para justificar o preço menor, considerando a mudança difícil de engolir.

Ainda assim, Oh reconhece que o smartphone entrega um desempenho ágil, bateria duradoura e um design limpo. O segredo agora é o consumidor ser meticuloso na escolha, colocando na balança o que realmente importa, seja a velocidade do Wi-Fi, o carregamento sem fio ou a qualidade fotográfica.

O segredo do software para ligações impecáveis

Independentemente de você optar por investir no novo iPhone 16e ou decidir continuar com o seu aparelho atual, a experiência com a Apple vai muito além do hardware. Um exemplo claro disso é um recurso valioso, porém facilmente ignorado, que pode transformar as suas conversas telefônicas.

Falar ao telefone com um cachorro latindo ao fundo ou um bebê chorando pode ser extremamente irritante para quem está do outro lado da linha. Para contornar isso, os iPhones possuem uma função chamada Isolamento de Voz. Lançada originalmente para o FaceTime no iOS 15, a tecnologia foi expandida para chamadas telefônicas normais a partir do iOS 16.4. O sistema abafa ativamente os ruídos do ambiente, garantindo que a sua voz chegue cristalina ao ouvinte.

Como ativar o Isolamento de Voz e explorar outros modos

Diferente da maioria dos ajustes do sistema, você não vai encontrar essa opção escondida no menu de Configurações. Ela precisa ser ativada com a ligação já em andamento.

Abra o aplicativo Telefone e inicie uma chamada. Durante a conversa, deslize o dedo do canto superior direito da tela para baixo para abrir a Central de Controle. Toque em “Controles da Ligação”, que fica localizado perto do topo da tela. Selecione a opção “Isolamento de Voz”.

Pronto. Uma vez habilitada, a função permanece ativa para todas as suas futuras chamadas. Caso queira desligá-la, basta repetir o mesmo processo e escolher a opção “Padrão” para restaurar o microfone ao estado normal.

Na mesma tela de controles, você também vai notar os modos Espectro Amplo e Automático. O Espectro Amplo faz exatamente o oposto do isolamento: ele capta e amplifica os sons ao redor sem distorcer a sua voz. É uma ferramenta excelente quando há várias pessoas na mesma sala querendo participar da conversa, garantindo que todos sejam ouvidos. Por enquanto, essa opção só funciona em chamadas do FaceTime, mas a presença dela nos controles gerais indica que a Apple pode expandi-la no futuro.

Já o modo Automático atua de forma inteligente adaptando o microfone à situação. Ele usa o Isolamento de Voz quando o aparelho está no ouvido e muda sozinho para o modo Padrão se você ativar o viva-voz. Conhecer e dominar esses pequenos truques garante uma experiência de uso muito mais refinada, algo essencial para se preparar para as atualizações que vêm por aí, como os aguardados recursos das futuras versões do iOS 26.