Abra o iMovie Localize e abra o aplicativo iMovie em seu iPhone. Se for a primeira vez utilizando o app, pode aparecer uma tela de boas-vindas — nesse caso, toque em “Continuar”.

Selecione o vídeo desejado A próxima tela mostrará os vídeos disponíveis no seu dispositivo. Selecione aquele que deseja editar e clique em “Criar filme”.

Acesse a linha do tempo

Com o projeto aberto, toque sobre o clipe que será editado na linha do tempo. Isso abrirá um menu na parte inferior da tela.