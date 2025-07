Norrie representa a última esperança britânica

Cameron Norrie é o único tenista britânico remanescente na chave de simples de Wimbledon 2025 após uma batalha épica de quatro horas e 27 minutos contra o chileno Nicolás Jarry. O britânico chegou a salvar um match point no terceiro set, viu Jarry virar e levar os dois sets seguintes, mas conseguiu reagir e garantir a vitória no set decisivo.

Com isso, Norrie, de 29 anos, tornou-se apenas o terceiro britânico a alcançar duas vezes as quartas de final em Wimbledon neste século, ao lado de Tim Henman e Andy Murray. Agora, ele se prepara para o maior desafio do torneio até o momento: enfrentar o atual campeão Carlos Alcaraz.

Alcaraz busca o tricampeonato

Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e vencedor das duas últimas edições de Wimbledon, chega às quartas após uma virada sólida sobre o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 14. Após perder o primeiro set, o espanhol demonstrou superioridade e confirmou sua vaga no confronto contra Norrie, reforçando seu favoritismo ao título.

Quando será Norrie x Alcaraz?

A partida entre Cameron Norrie e Carlos Alcaraz pelas quartas de final está marcada para terça-feira, 8 de julho, na quadra central de Wimbledon. A programação oficial do dia será divulgada na segunda-feira, mas é esperado que o duelo aconteça no final da tarde ou durante a sessão noturna, como destaque do dia.

Programação de segunda-feira (7 de julho) – Dia 8

Quadra Central – a partir das 13h30

Alex de Minaur (AUS) [11] vs Novak Djokovic (SRB) [6]

Mirra Andreeva [7] vs Emma Navarro (EUA) [10]

Jannik Sinner (ITA) [1] vs Grigor Dimitrov (BUL) [19]

Quadra Nº1 – a partir das 13h00

Ekaterina Alexandrova [18] vs Belinda Bencic (SUI)

Benjamin Shelton (EUA) [10] vs Lorenzo Sonego (ITA)

Iga Swiatek (POL) [8] vs Clara Tauson (DIN) [23]

Quadra Nº2 – a partir das 11h00

Marin Cilic (CRO) vs Flavio Cobolli (ITA) [22]

Liudmila Samsonova [19] vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Premiação recorde em 2025: aumento em todas as categorias

A organização de Wimbledon anunciou um aumento significativo na premiação deste ano. Os campeões de simples masculino e feminino vão receber £3 milhões cada, valor superior às £2,7 milhões pagas em 2024. Ao todo, o prêmio total distribuído subiu de £50 milhões para £53,5 milhões – um aumento de 7%.

Veja abaixo os valores por fase:

Simples masculino e feminino

1ª rodada: £66.000

2ª rodada: £99.000

3ª rodada: £152.000

Oitavas de final: £240.000

Quartas de final: £400.000

Semifinal: £775.000

Vice-campeão: £1,52 milhão

Campeão: £3 milhões

Aumento total em relação a 2024: 8,2%

Duplas masculinas e femininas (por dupla)

1ª rodada: £16.500

2ª rodada: £26.000

3ª rodada: £43.750

Quartas de final: £87.500

Semifinal: £174.000

Vice-campeões: £345.000

Campeões: £680.000

Aumento: 4,4%

Duplas mistas (por dupla)

1ª rodada: £4.500

2ª rodada: £9.000

Quartas de final: £17.500

Semifinal: £34.000

Vice-campeões: £68.000

Campeões: £135.000

Aumento: 4,3%

Cadeirantes – Simples masculino e feminino

1ª rodada: £10.750

Quartas: £16.250

Semifinal: £24.000

Vice-campeão: £36.000

Campeão: £68.000

Aumento: 5,6%

Cadeirantes quad – Simples

Quartas: £16.250

Semifinal: £24.000

Vice-campeão: £36.000

Campeão: £68.000

Aumento: 4,8%

Duplas de cadeirantes (por dupla)

Quartas: £5.500

Semifinal: £9.000

Vice-campeões: £15.000

Campeões: £30.000

Aumento: 6,3%

Duplas quad (por dupla)

Semifinal: £9.000

Vice-campeões: £15.000

Campeões: £30.000

Onde assistir ao torneio?

No Reino Unido, a BBC transmite Wimbledon ao vivo por meio da BBC One, BBC Two, BBC iPlayer e site oficial da BBC Sport. Já a TNT Sports exibe um programa diário de 90 minutos com os melhores momentos e cobertura ao vivo das finais de simples masculina e feminina.