A Apple deve apresentar o iPhone 17 Air junto com outros três modelos da linha iPhone 17: o modelo padrão, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max. Entre eles, o iPhone 17 Air surge como a grande novidade, prometendo substituir a versão Plus lançada no ano anterior, com uma proposta visual totalmente reformulada.

Rumores indicam que o iPhone 17 Air pode ter menos de 6 mm de espessura — chegando até a impressionantes 5,5 mm. Caso isso se confirme, o aparelho se tornará um dos mais finos do mercado, em linha com o que se espera do Galaxy S25 Edge da Samsung. O design ultrafino remete a uma estética futurista, algo que lembra o impacto causado pelo iPhone X em 2017, quando redefiniu o visual dos smartphones da época. No entanto, relatos recentes apontam que a Apple pode fabricar poucas unidades do modelo Air, o que vai na contramão de uma possível alta demanda.

iPhone 17 Air pode marcar uma nova era como o iPhone X?

O iPhone X foi um divisor de águas para o setor mobile ao trazer um novo padrão visual, com bordas mínimas e o famoso entalhe (notch) para o Face ID. Mesmo custando US$ 999, valor elevado para a época, o modelo teve bom desempenho em vendas e influenciou todos os lançamentos seguintes da Apple. Desde então, a empresa manteve uma filosofia de design relativamente estável: laterais retas, a chamada Ilha Dinâmica e uma traseira praticamente inalterada desde o iPhone 14 Pro.

É justamente por isso que o iPhone 17 Air pode ter potencial para surpreender. Ao trazer um novo conceito visual — possivelmente com uma barra de câmeras inspirada no Pixel, da Google — o modelo pode agradar principalmente quem valoriza estética acima de especificações técnicas. Um design radicalmente diferente também pode atrair usuários que sentem que os modelos recentes têm oferecido poucas mudanças visuais.

Embora os modelos Pro também devam passar por reformulações, os rumores indicam que essas mudanças não serão tão marcantes quanto a possível transformação do iPhone 17 Air. Com sua estrutura ultrafina e proposta inovadora, o novo modelo pode ser o responsável por reacender o encanto visual que muitos sentiram pela última vez com o iPhone X.