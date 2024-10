O iShares Ibovespa Fundo de Índice, conhecido como BOVA11, é um ETF (Exchange Traded Fund) que visa reproduzir o desempenho do Índice Bovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Lançado em 2008, o BOVA11 é gerido pela BlackRock Brasil e administrado pelo Banco BNP Paribas, com foco nas ações que compõem a carteira teórica do Índice Bovespa.

Características e Estrutura do BOVA11

O ETF BOVA11 permite que os investidores participem de uma fração significativa do mercado de ações brasileiro. O fundo exige um investimento mínimo em lotes de 50.000 cotas, o que o torna uma opção relevante para investidores institucionais e para aqueles com interesse em exposição ampla no mercado brasileiro.

O Índice Bovespa (IBOV), que serve como referência para o BOVA11, é composto pelas ações e units das empresas mais representativas do mercado brasileiro. Essas ações e units incluem uma combinação de ações ordinárias e preferenciais de companhias listadas na B3. A composição do IBOV abrange aproximadamente 80% do volume financeiro e do número de negócios da bolsa, representando as empresas de maior relevância no mercado de capitais do país.

Estratégia de Investimento e Alocação

Para replicar o desempenho do IBOV, o BOVA11 investe, no mínimo, 95% de seu patrimônio em ações que compõem o Índice Bovespa. Essa alocação permite que o fundo acompanhe de perto as variações e o comportamento do índice, proporcionando uma alternativa prática para investidores que buscam diversificação no mercado brasileiro.

Além disso, o BOVA11 tem a flexibilidade de investir em contratos futuros do Índice Bovespa, complementando sua estratégia de exposição ao mercado acionário brasileiro. Nos 5% restantes da carteira, o fundo pode incluir ações e outros ativos que não estão presentes no IBOV, ampliando as possibilidades de gestão de risco e retorno.

Com essa estrutura e estratégia de investimento, o BOVA11 oferece uma opção robusta para quem busca participação no desempenho do mercado de capitais brasileiro, alinhada às variações do principal índice da bolsa de valores do país.