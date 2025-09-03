O CEO do McDonald’s, Chris Kempczinski, expressou preocupação com o que chamou de uma “economia de dois níveis”, um cenário que está pressionando consumidores de renda média e baixa. Em resposta a esse desafio, a gigante do fast-food está implementando uma dupla estratégia: o relançamento de refeições com preços mais acessíveis e uma nova parceria de alto impacto com o fenômeno do K-pop, BTS.

A Pressão sobre o Consumidor e a Resposta da Rede

Durante uma entrevista à CNBC, Kempczinski detalhou a situação econômica atual. “Se você pertence à classe de alta renda, ganhando mais de US$ 100.000, as coisas vão bem. Os mercados de ações estão próximos de recordes históricos e a confiança é alta”, explicou ele. “No entanto, o que vemos com os consumidores de renda média e baixa é uma história bem diferente.”

Segundo o CEO, este grupo está sob forte pressão financeira, o que impacta diretamente os hábitos de consumo. “O movimento de consumidores de baixa renda em nosso setor caiu dois dígitos”, afirmou. “Isso ocorre porque as pessoas estão optando por pular refeições – estamos vendo que o café da manhã, em especial, está sendo pulado – ou simplesmente estão comendo em casa.” Para lidar com essa tendência, a rede reintroduziu as “Extra Value Meals” (Promoções de Valor Extra), oferecendo oito combinações de combos com um custo 15% menor do que a compra dos itens separadamente.

Estratégia de Valor para Atrair Clientes

Para atender a diferentes faixas de poder de compra, o McDonald’s está utilizando um sistema que Kempczinski chama de “escadas de valor”. A estratégia inclui ofertas imediatas com descontos ainda maiores, como o combo Sausage McMuffin com Ovo por US$ 5 e o combo Big Mac por US$ 8, com mais promoções previstas para novembro. “Teremos uma opção com um preço de entrada para alguém que talvez tenha apenas alguns dólares no bolso”, disse ele. “Ao mesmo tempo, tentamos oferecer itens mais premium para quem pode gastar um pouco mais.”

Além dos Descontos: Parceria com BTS para Engajar Fãs

Contudo, a estratégia do McDonald’s para manter a relevância não se limita apenas a preços baixos. Em um movimento voltado para o engajamento cultural e para atrair um público jovem e global, a rede lançou uma nova parceria com um dos maiores fenômenos da música pop: o grupo sul-coreano BTS.

Após o grande sucesso da colaboração de 2021, os fãs de K-pop agora podem adquirir, por tempo limitado, o McLanche Feliz inspirado nos TinyTAN, personagens animados que representam cada um dos sete membros do grupo. A primeira leva de brinquedos, chamada “Throwback Edition”, foi lançada no dia 3 de setembro. Uma segunda coleção, a “Encore Edition”, estará disponível a partir de 23 de setembro. Os bonecos da primeira edição trazem os personagens com os trajes usados na campanha promocional de 2021.

O McLanche Feliz pode ser comprado diretamente nos restaurantes participantes ou pelo aplicativo do McDonald’s. Além do brinquedo, os clientes podem escanear um código na embalagem para ter acesso ao jogo “TinyTAN Power Up”. A campanha está ativa em quase 70 países, reforçando a aposta da marca em alianças culturais para fortalecer sua conexão com os consumidores.