A Microsoft anunciou uma série de inovações que abrangem desde a inteligência artificial moderna até a preservação de sua herança histórica no mundo da computação. As novidades incluem o lançamento de uma funcionalidade de IA para o navegador Edge for Business e a publicação do código-fonte do histórico 6502 BASIC.

Edge for Business Ganha Assistente de Escrita com IA

A Microsoft revelou em 2 de setembro o “Rewrite”, um novo recurso para o navegador “Edge for Business”, com lançamento previsto para o final de setembro de 2025.

A funcionalidade, integrada ao Microsoft 365 Copilot Chat, permitirá que os usuários solicitem à inteligência artificial a criação de rascunhos e a reescrita de textos diretamente no navegador. Para utilizar a ferramenta, será necessário destacar o texto desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção. A empresa informou que o recurso foi pensado para usuários com certa familiaridade com o ambiente de um computador.

O lançamento será gradual, com a expectativa de que todos os usuários contemplados tenham acesso à novidade ainda no final de setembro.

Código Histórico do 6502 BASIC Torna-se Open Source

Em uma ação que celebra a história da computação, a Microsoft disponibilizou o código-fonte do “6502 BASIC” como open source.

O 6502 BASIC é um interpretador da linguagem BASIC que operava no processador de 8 bits MOS 6502. Este processador, desenvolvido pela MOS Technology, foi um marco em sua época. Baseado no MC6800 da Motorola, o MOS 6502 se destacava pela alta velocidade de processamento em comparação com outros CPUs de sua classe, graças a um conjunto de registradores simplificado, modos de endereçamento versáteis e uma arquitetura de pipeline otimizada. Sua importância é evidenciada por sua adoção em computadores icônicos como o Apple II, PET 2001, CBM 3032 da Commodore e o VIC-1001.

O código liberado corresponde à versão 1.1 do Microsoft BASIC para o 6502, escrito em linguagem assembly. Trata-se de um código de grande valor histórico, que inclui modificações implementadas por Bill Gates, da Microsoft, e pelo engenheiro John Feagans, da Commodore. Curiosamente, o código contém um “easter egg” deixado por Bill Gates nas etiquetas STORDO e STORD0.