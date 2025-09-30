A Microsoft continua aprimorando o Windows 11 com novas funcionalidades para os participantes do programa Insider, enquanto usuários buscam maneiras de integrar seus aplicativos móveis favoritos ao ecossistema do PC. Confira as últimas atualizações e aprenda a instalar o popular Samsung Notes em qualquer computador com Windows, mesmo que não seja da marca Samsung.

Microsoft Libera Novas Builds do Windows 11 para Testadores

Participantes dos canais Dev e Beta do Programa Windows Insider já podem baixar as mais recentes atualizações de pré-lançamento. Para o canal Dev, a atualização cumulativa KB5065793 eleva o Windows 11 para a build 26220.6760. Já no canal Beta, o mesmo KB leva o sistema para a build 26120.6760 da versão 24H2.

Entre as novidades, destacam-se melhorias na busca do Explorador de Arquivos, que agora, em PCs Copilot+, exibe um texto de exemplo para destacar os novos recursos de pesquisa semântica. Além disso, a Microsoft disponibilizou APIs para que provedores de armazenamento em nuvem de terceiros possam se integrar à página inicial do Explorador de Arquivos. Outra adição prática é um teste de velocidade de rede, que pode ser acessado diretamente das Configurações Rápidas de Wi-Fi e Rede Celular. Por fim, o aplicativo “Introdução” foi atualizado para incluir uma página dedicada ao Microsoft 365 Copilot, facilitando o aprendizado sobre a ferramenta.

O que é o Samsung Notes?

Enquanto o Windows evolui, a necessidade de sincronizar tarefas entre dispositivos cresce. O Samsung Notes é o aplicativo de anotações da Samsung, pré-instalado em seus smartphones e tablets, conhecido por sua versatilidade. Ele permite desde anotações manuscritas com a S Pen e digitação tradicional até desenhos, anotações sobre arquivos PDF, criação de listas de tarefas e gravação de áudio, sendo uma ferramenta poderosa para estudantes e profissionais.

Como Instalar o Samsung Notes em Qualquer PC com Windows

Muitos usuários de dispositivos Samsung desejam acessar suas notas em computadores de outras marcas, mas encontram um bloqueio na Microsoft Store. Felizmente, existem métodos alternativos para contornar essa restrição em máquinas com Windows 10 ou 11.

Método 1: Instalando uma Versão Anterior do Aplicativo

A restrição de hardware foi implementada a partir da versão 4.3.181.0 do Samsung Notes. A solução é instalar uma versão mais antiga.

Baixe o Instalador: Procure online pelo arquivo de instalação .appx de uma versão anterior, como a 4.3.150. É possível encontrar links para download em canais de tecnologia, como o Walps Tech no YouTube. Instale o Aplicativo: Após baixar o arquivo, execute-o. O sistema o reconhecerá como seguro. Aceite os termos para concluir a instalação. Faça o Login: Abra o Samsung Notes recém-instalado e clique em “Entrar”. O sistema pedirá que você instale o “Samsung Account” para sincronizar seus dados. Faça o login com sua conta, autenticando a operação em seu smartphone, se necessário. Após a sincronização, suas notas do celular ou tablet aparecerão no computador.

Método 2: Utilizando o Prompt de Comando (CMD)

Este método utiliza o gerenciador de pacotes do Windows (Winget) para forçar a instalação e pode funcionar em sistemas onde o primeiro método falhar.

Abra o Prompt de Comando: Pesquise por “CMD” no menu Iniciar e execute-o como administrador. Digite o Comando: Na janela do prompt, cole o seguinte comando e pressione Enter: winget install "Samsung Notes" . Confirme a Instalação: O sistema buscará as informações do aplicativo. Quando solicitado, digite Y (de “Yes”) para aceitar os termos e iniciar o download e a instalação. Sincronize sua Conta: Após a instalação, o processo é o mesmo: abra o aplicativo, instale o Samsung Account, faça o login e aguarde suas notas serem carregadas.

É importante notar que a eficácia desses métodos pode variar dependendo das atualizações mais recentes da Microsoft Store no seu sistema. No entanto, eles representam uma solução viável para quem busca unificar sua produtividade entre os dispositivos Samsung e qualquer PC com Windows.