O mundo do xadrez viveu um dia de contrastes nesta terça-feira. Enquanto a elite mundial se enfrentava em partidas tensas e calculadas que terminaram empatadas, a nova geração mostrava sua força em confrontos de alta velocidade na liga universitária.

Semifinais do Grand Chess Tour Terminam Empatadas e Serão Decididas no Xadrez Rápido

Em uma rodada que durou pouco mais de duas horas, as duas partidas semifinais do Grand Chess Tour Finals de 2025 terminaram em empates. Com isso, os placares nos confrontos entre o GM Praggnanandhaa Rameshbabu e o GM Maxime Vachier-Lagrave, e entre o GM Fabiano Caruana e o GM Levon Aronian, permanecem iguais em 6-6. Com a etapa de xadrez clássico concluída, os quatro jogadores agora disputarão uma série de partidas de xadrez rápido e blitz para definir os finalistas.

Caruana e Aronian: Cautela e Expectativa para o Desempate

Fabiano Caruana demonstrou intenções de lutar com o lance 2…g6 após 1.c4 Cf6 2.Cc3, possivelmente sugerindo uma Defesa Grünfeld ou uma Defesa Índia do Rei. Aronian, surpreso, preferiu manter uma abordagem sólida. “Ele me surpreendeu com g6. É como um convite para… uma Grünfeld ou para avançar com e4-e5, que é uma maneira bastante moderna de abordar esta abertura e, na minha opinião, é totalmente aceitável para as Pretas”, comentou Aronian.

Caruana explicou sua estratégia: “Eu também estava pronto para uma luta aberta. Acho que minha escolha de abertura indicava que eu buscava posições complicadas, mas a partida também pode se simplificar e levar à igualdade.” Ele acrescentou que, se as Brancas jogam de forma sólida, a melhor resposta das Pretas é fazer o mesmo, especialmente considerando a situação do match.

Aronian adotou uma postura cautelosa: “Eu disse a mim mesmo que precisava me manter sólido. Se ele quisesse tentar algo novo, a iniciativa era dele, e eu apenas tentaria não complicar as coisas para amanhã.”

Sobre o desempate, Caruana prevê um duelo acirrado. “Nós costumamos ter esses matches equilibrados. Quase nunca é uma vitória fácil para um dos lados.” Ele lembrou que, embora tenha levado a melhor na American Cup, Aronian jogou muito bem no St. Louis Rapid and Blitz. “Ele está em boa forma recente no blitz, mas acho que será disputado”, concluiu.

Aronian, por sua vez, mostrou-se confiante. “Estou sempre confiante quando jogo blitz e rápido, porque eu adoro! O problema no xadrez clássico é tentar criar desequilíbrios, nem sempre funciona. Mas no blitz e no rápido, há mais oportunidades para isso.”

Vachier-Lagrave e Praggnanandhaa: Um Empate Rápido

No outro confronto, a partida foi ainda mais curta. Vachier-Lagrave, surpreendido na abertura pelo sétimo lance, classificou sua escolha 8.Bc4 como “anticlimática” e “provavelmente não o melhor caminho”. Praggnanandhaa igualou a posição sem dificuldades e, no lance 12…Be7, já considerava que “não havia nada para as Brancas”. A partida terminou em apenas 21 lances.

Na Liga Universitária, a SLU Começa a Defesa do Título com Força Total

Enquanto os profissionais se preparam para os desempates de alta velocidade, a nova geração de talentos também demonstrou seu domínio. Na temporada passada, a Saint Louis University (SLU) venceu a Collegiate Chess League Spring 2025 (CCL) de forma convincente. Nesta terça-feira, 30 de setembro, a equipe iniciou a defesa de seu título com uma vitória igualmente impressionante contra a Texas Tech University (TTU) na primeira rodada da CCL Fall 2025.

Cada confronto da liga consiste em quatro rodadas de blitz, com controle de tempo de 5+2. Os quatro jogadores de cada time enfrentam os quatro adversários, totalizando 16 partidas por match.

SLU Domina a Texas Tech University por 10.5 a 5.5

A SLU, que venceu todas as partidas da temporada de primavera a caminho do campeonato, começou o outono exatamente de onde parou. Como a equipe de rating mais alto, liderada pelo GM Aryan Chopra no primeiro tabuleiro, seguido pelo GM Viktor Gazik, GM Dambauren Batsuren e IM Tianqi Wang, o favoritismo era claro. A TTU, no entanto, também contava com uma equipe forte, com os IMs Sebastian Kostolansky, Roman Pyrih, Bogdan Bilovil e Nathaniel Philip Moor.

Para que a TTU vencesse, seria necessário conseguir algumas zebras. Por um momento, pareceu possível, quando Moor obteve uma posição dominante contra Chopra, mas a vantagem acabou escapando. Após a primeira rodada, a SLU já liderava por 3.5 a 0.5.

A liderança da SLU só aumentou, embora com alguns momentos de dificuldade. Kostolansky foi o destaque da TTU, marcando 2.5/4, incluindo uma vitória impressionante sobre Gazik. Ele foi o único jogador da equipe a terminar com um saldo positivo. Pelo lado da SLU, a profundidade do time ficou evidente com a performance perfeita de Batsuren no terceiro tabuleiro, que venceu suas quatro partidas. Mesmo quando perdeu material no início de sua partida contra Bilovil, ele encontrou recursos táticos para virar o jogo e garantir a vitória.