O rebatedor externo sul-coreano Jung Hoo Lee, do San Francisco Giants, marcou seu retorno triunfal ao campo de forma espetacular. Ausente no jogo anterior contra o Baltimore Orioles, Lee voltou à escalação titular no primeiro jogo de setembro da temporada da Major League Baseball (MLB) de 2025 e já deixou sua marca. Em partida realizada nesta terça-feira, no Coors Field em Denver, Colorado, Lee foi o sexto na ordem de rebatedores e atuou como center fielder contra o Colorado Rockies.

Desempenho Ofensivo e Defensivo Sólido

Apesar de começar com dois groundouts nas primeiras duas oportunidades, Lee não se deixou abalar. Na sexta entrada, ele teve seu momento no bastão e rebateu um single certeiro. Diante do segundo arremessador do Rockies, Anthony Molina, Lee conseguiu um contato sólido na quinta bola, um fastbol de 154 km/h, e a mandou para o campo esquerdo.

Seu desempenho geral foi de 1-em-3, com um single e um walk. Com esses resultados, a média de rebatidas da temporada de Lee se manteve em 0.259, enquanto sua porcentagem de chegada em base subiu para 0.323. A consistência de Lee não se limitou ao ataque. Ele também foi crucial na defesa, como no primeiro inning, quando fez uma espetacular defesa deslizante para pegar o que parecia ser um single de Micky Moniak, demonstrando sua versatilidade em ambos os lados do jogo.

Vitória e Marco para o Giants

O San Francisco Giants garantiu a vitória por 8 a 2 sobre o Colorado Rockies, um resultado impulsionado por um home run de 3 corridas de Wilmer Flores. Com o triunfo, o time alcançou a marca de 69 vitórias e 69 derrotas, igualando a sua porcentagem de vitórias em .500 e mantendo a terceira posição na Divisão Oeste da Liga Nacional.

O arremessador taiwanês Kai-Wei Teng iniciou a partida para os Giants e, apesar de ceder nove rebatidas e duas corridas merecidas em 5.1 entradas, seu desempenho foi suficiente para garantir sua segunda vitória na temporada, com oito strikeouts.

Por outro lado, a derrota foi um revés significativo para o Colorado Rockies, que registrou sua 99ª derrota na temporada. A equipe agora se aproxima do marco de 100 derrotas, o que a tornaria a primeira equipe da MLB a atingir essa marca em 2025 se perderem o jogo seguinte.