Na era da inteligência artificial (IA), que domina cada vez mais nossa vida digital, a segurança de dados pessoais tornou-se uma prioridade absoluta. Nossos smartphones não são apenas ferramentas de comunicação; eles guardam registros de nossas atividades, preferências e informações extremamente sensíveis, como dados financeiros. Ciente desse desafio, a Samsung reforça seu compromisso com a segurança através de sua principal solução: o Samsung Knox.

O Que é e Como Funciona a Proteção Knox?

O Samsung Knox é uma plataforma de segurança multicamadas projetada para proteger a privacidade do usuário e prevenir vazamentos de dados. Integrado desde o hardware até o software, o Knox garante que informações confidenciais e sensíveis permaneçam seguras em todos os níveis dos dispositivos Samsung Galaxy. Graças aos dados que são armazenados de forma criptografada, a plataforma se torna uma defesa essencial contra riscos como roubo do aparelho, ataques cibernéticos, vírus e até mesmo erros humanos que possam resultar em exposição de dados.

“O Samsung Knox é a prova real do nosso compromisso como líderes na indústria de tecnologia. Na era da IA, os desafios de segurança e privacidade evoluem rapidamente. Continuamos a inovar no Knox como um sistema de proteção em múltiplas camadas, do chip à nuvem, para que os usuários possam explorar a era da IA com segurança e confiança”, afirma Banu Afwan Pribadi, Chefe do Grupo de Integração de Produtos do Samsung R&D Institute Indonésia.

Desde sua estreia em 2013, o Knox evoluiu de um simples protetor de dispositivos pessoais para uma solução completa para o mundo corporativo, abrangendo hoje o Knox Suite, uma ferramenta de gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM) que permite às empresas administrar dispositivos e dados de forma integrada.

Ativando a Pasta Segura para uma Camada Extra de Defesa

Embora o Samsung Knox já venha pré-instalado e seja ativado assim que o dispositivo é ligado, para proteger seus dados pessoais de forma realmente eficaz, é fundamental configurar a Pasta Segura (Secure Folder). Este recurso cria um espaço privado e criptografado dentro do seu Galaxy. Siga os passos abaixo para ativá-lo:

Abra as “Configurações” do seu celular Samsung Galaxy. Acesse o menu “Biometria e Segurança” e selecione a opção “Pasta Segura”. Toque em “Concordo” para aceitar os termos. Insira os dados da sua conta Samsung (crie uma nova conta, caso ainda não tenha). Clique em “Entrar”, “Continuar” ou “Concordo”, conforme solicitado. É recomendável ativar a opção de redefinição com a conta Samsung. Escolha o método de bloqueio desejado: Padrão, PIN ou Senha e toque em “Avançar”. Confirme o método de bloqueio escolhido e clique em “Continuar”.

Pronto! Um atalho para a Pasta Segura aparecerá na sua tela inicial e na gaveta de aplicativos, pronto para guardar seus arquivos e apps mais importantes.

As Ferramentas Avançadas do Samsung Knox

A Samsung equipou o Knox com uma série de recursos de segurança de ponta para oferecer uma proteção robusta e completa:

Knox Vault: Isola e criptografa dados críticos como PINs, senhas, impressões digitais e informações biométricas em um hardware seguro, impedindo o acesso não autorizado.

Personal Data Engine (PDE): Processa os hábitos do usuário diretamente no dispositivo (on-device), sem a necessidade de enviar dados para a nuvem, garantindo que a privacidade seja mantida.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP): Oferece uma camada extra de proteção dentro da Pasta Segura para documentos cruciais, garantindo que apenas o proprietário do dispositivo possa acessá-los.

Samsung Pass: Permite o acesso rápido e seguro a aplicativos, como os de bancos e pagamentos, utilizando os dados biométricos armazenados de forma segura no Knox Vault.

Wi-Fi Seguro: Criptografa sua conexão de internet ao utilizar redes Wi-Fi públicas, impedindo que hackers interceptem seus dados.

Bloqueador Automático: Bloqueia automaticamente a instalação de aplicativos de fontes não autorizadas e verifica a presença de malwares em arquivos suspeitos antes que possam danificar o aparelho.

Com o avanço da IA, a Samsung continua a desenvolver o Knox para mantê-lo relevante. A integração com a Galaxy AI permite que o sistema se adapte em tempo real aos padrões de uso e às ameaças potenciais, oferecendo três opções de processamento de dados — no dispositivo, na nuvem ou um modelo híbrido — que proporcionam flexibilidade e proteção em várias frentes.