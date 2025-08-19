Na era da inteligência artificial (IA), que domina cada vez mais nossa vida digital, a segurança de dados pessoais tornou-se uma prioridade absoluta. Nossos smartphones não são apenas ferramentas de comunicação; eles guardam registros de nossas atividades, preferências e informações extremamente sensíveis, como dados financeiros. Ciente desse desafio, a Samsung reforça seu compromisso com a segurança através de sua principal solução: o Samsung Knox.
O Que é e Como Funciona a Proteção Knox?
O Samsung Knox é uma plataforma de segurança multicamadas projetada para proteger a privacidade do usuário e prevenir vazamentos de dados. Integrado desde o hardware até o software, o Knox garante que informações confidenciais e sensíveis permaneçam seguras em todos os níveis dos dispositivos Samsung Galaxy. Graças aos dados que são armazenados de forma criptografada, a plataforma se torna uma defesa essencial contra riscos como roubo do aparelho, ataques cibernéticos, vírus e até mesmo erros humanos que possam resultar em exposição de dados.
“O Samsung Knox é a prova real do nosso compromisso como líderes na indústria de tecnologia. Na era da IA, os desafios de segurança e privacidade evoluem rapidamente. Continuamos a inovar no Knox como um sistema de proteção em múltiplas camadas, do chip à nuvem, para que os usuários possam explorar a era da IA com segurança e confiança”, afirma Banu Afwan Pribadi, Chefe do Grupo de Integração de Produtos do Samsung R&D Institute Indonésia.
Desde sua estreia em 2013, o Knox evoluiu de um simples protetor de dispositivos pessoais para uma solução completa para o mundo corporativo, abrangendo hoje o Knox Suite, uma ferramenta de gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM) que permite às empresas administrar dispositivos e dados de forma integrada.
Ativando a Pasta Segura para uma Camada Extra de Defesa
Embora o Samsung Knox já venha pré-instalado e seja ativado assim que o dispositivo é ligado, para proteger seus dados pessoais de forma realmente eficaz, é fundamental configurar a Pasta Segura (Secure Folder). Este recurso cria um espaço privado e criptografado dentro do seu Galaxy. Siga os passos abaixo para ativá-lo:
-
Abra as “Configurações” do seu celular Samsung Galaxy.
-
Acesse o menu “Biometria e Segurança” e selecione a opção “Pasta Segura”.
-
Toque em “Concordo” para aceitar os termos.
-
Insira os dados da sua conta Samsung (crie uma nova conta, caso ainda não tenha).
-
Clique em “Entrar”, “Continuar” ou “Concordo”, conforme solicitado. É recomendável ativar a opção de redefinição com a conta Samsung.
-
Escolha o método de bloqueio desejado: Padrão, PIN ou Senha e toque em “Avançar”.
-
Confirme o método de bloqueio escolhido e clique em “Continuar”.
Pronto! Um atalho para a Pasta Segura aparecerá na sua tela inicial e na gaveta de aplicativos, pronto para guardar seus arquivos e apps mais importantes.
As Ferramentas Avançadas do Samsung Knox
A Samsung equipou o Knox com uma série de recursos de segurança de ponta para oferecer uma proteção robusta e completa:
-
Knox Vault: Isola e criptografa dados críticos como PINs, senhas, impressões digitais e informações biométricas em um hardware seguro, impedindo o acesso não autorizado.
-
Personal Data Engine (PDE): Processa os hábitos do usuário diretamente no dispositivo (on-device), sem a necessidade de enviar dados para a nuvem, garantindo que a privacidade seja mantida.
-
Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP): Oferece uma camada extra de proteção dentro da Pasta Segura para documentos cruciais, garantindo que apenas o proprietário do dispositivo possa acessá-los.
-
Samsung Pass: Permite o acesso rápido e seguro a aplicativos, como os de bancos e pagamentos, utilizando os dados biométricos armazenados de forma segura no Knox Vault.
-
Wi-Fi Seguro: Criptografa sua conexão de internet ao utilizar redes Wi-Fi públicas, impedindo que hackers interceptem seus dados.
-
Bloqueador Automático: Bloqueia automaticamente a instalação de aplicativos de fontes não autorizadas e verifica a presença de malwares em arquivos suspeitos antes que possam danificar o aparelho.
Com o avanço da IA, a Samsung continua a desenvolver o Knox para mantê-lo relevante. A integração com a Galaxy AI permite que o sistema se adapte em tempo real aos padrões de uso e às ameaças potenciais, oferecendo três opções de processamento de dados — no dispositivo, na nuvem ou um modelo híbrido — que proporcionam flexibilidade e proteção em várias frentes.