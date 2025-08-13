Vitória arrasadora garante liderança do grupo
A seleção masculina de hóquei da Alemanha garantiu com autoridade a vaga nas semifinais do Campeonato Europeu ao golear a Polônia por 10 a 0, em sua melhor atuação no torneio até o momento. Com o triunfo no último jogo da fase de grupos, a equipe do técnico André Henning chegou a sete pontos, assegurando a liderança do grupo à frente da França.
Próximo desafio: Espanha nas semifinais
Na próxima quinta-feira, às 20h (horário local), a Alemanha enfrentará a Espanha na semifinal, com transmissão pela Magenta TV. Os espanhóis garantiram sua vaga ao baterem a Bélgica, assegurando o retorno à fase decisiva da competição.
França surpreende e encara os Países Baixos
Do outro lado da chave, a França conquistou um feito histórico ao vencer a Inglaterra por 3 a 2, classificando-se para uma semifinal de Euro pela primeira vez em 55 anos. Agora, os franceses terão pela frente os atuais campeões e também campeões olímpicos, os Países Baixos, em duelo marcado para quinta-feira, às 17h.
Show de gols no Hockey-Park
A goleada alemã sobre a Polônia ocorreu no Hockey-Park de Mönchengladbach e foi marcada por uma avalanche ofensiva. Os gols foram anotados por Mats Grambusch (2′), Thies Prinz (9′ e 12′), Raphael Hartkopf (15′, 29′ e 42′), Gonzalo Peillat (30′ e 59′) — que comemorou seu 33º aniversário com dois tentos —, Malte Hellwig (54′) e Justus Weigand (58′).
A Polônia encerrou a sua participação no torneio sem pontuar, ocupando a última colocação do grupo. Curiosamente, a última vez que a Alemanha venceu por 10 a 0 em uma competição oficial foi em 1978, contra Gibraltar.
Hartkopf brilha e Alemanha reforça ambições
Raphael Hartkopf foi um dos grandes destaques da partida, encerrando o primeiro quarto já com dois gols e finalizando a partida com um hat-trick. A equipe alemã encantou a torcida presente com jogadas bem trabalhadas, combinações precisas e clara alegria em campo. O domínio evidenciou a força do elenco, que busca reafirmar suas ambições de título continental.
Clássico europeu no horizonte
Caso a Alemanha vença a Espanha na semifinal, poderá reencontrar os Países Baixos na decisão do próximo sábado — um confronto clássico que promete atrair os holofotes e reacender uma das maiores rivalidades do hóquei europeu.
Seleção feminina em campo hoje
Enquanto isso, a seleção feminina da Alemanha entra em campo nesta noite para enfrentar a Irlanda, em busca de uma vaga nas semifinais e na tentativa de manter viva a esperança de um duplo pódio para o hóquei alemão no Campeonato Europeu.