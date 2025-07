Especificações vazadas revelam poucas mudanças

Informações recentes vazadas por fontes internacionais apontam que o novo Galaxy S25 FE, versão acessível da linha premium da Samsung, deverá manter as mesmas especificações de memória e armazenamento da geração anterior. Segundo o leaker Arsène Lupin, o dispositivo será lançado com duas configurações: 8 GB de RAM com 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM com 256 GB. Já as opções de cores devem ser reduzidas de cinco para quatro, nas versões Navy, Ice Blue, Jet Black e White.

Diferente do modelo anterior, o Galaxy S24 FE, que foi lançado em setembro do ano passado com três opções de armazenamento — 128 GB, 256 GB e 512 GB — o novo modelo deve simplificar sua linha de produção e reduzir as opções disponíveis, buscando também se diferenciar dos modelos principais da série Galaxy S25.

Críticas pela falta de melhorias técnicas

A imprensa internacional especializada, como o Android Authority, já expressou decepção com a manutenção das especificações técnicas. A publicação destaca que, em um mercado cada vez mais exigente, a ausência de melhorias em RAM e armazenamento é um retrocesso, principalmente considerando que o novo modelo deve custar cerca de 700 dólares — 50 dólares a mais que o antecessor.

O aumento de demanda por aplicativos com inteligência artificial e a crescente exigência de desempenho dos sistemas operacionais tornam a expansão da memória uma necessidade. Por isso, a decisão da Samsung surpreende, especialmente após a marca ter atualizado a memória dos modelos principais da série S25 para 12 GB pela primeira vez desde o Galaxy S20, lançado cinco anos atrás.

Mudanças discretas na tela e câmera

Embora as principais especificações internas permaneçam inalteradas, o Galaxy S25 FE trará pequenas melhorias externas. O modelo terá uma tela de 6,7 polegadas com bordas mais finas e brilho ampliado de 1.900 para 2.600 nits. A câmera frontal também será atualizada para 12 MP, um aumento de 20% em relação ao modelo anterior, e o aparelho contará com suporte a carregamento ultrarrápido de até 45 W.

Há rumores de que o processador também será o mesmo: o Exynos 2400e, utilizado no S24 FE. Esse detalhe foi revelado após um código interno da Samsung com o identificador “S5E9945” — o número do chip Exynos 2400 — ter sido localizado pelo Android Authority.

Lançamento previsto para setembro junto a outros modelos FE

Segundo as previsões, a Samsung deverá apresentar oficialmente o Galaxy S25 FE ainda em setembro, juntamente com outro dispositivo da linha Fan Edition: os fones de ouvido Galaxy Buds3 FE. Ambas as novidades fazem parte da estratégia da empresa de oferecer produtos de alto desempenho a preços mais acessíveis, ainda que cada vez mais distantes do conceito original de custo-benefício.

As versões de firmware dos modelos SM-S731N (Galaxy S25 FE) e SM-R420 (Galaxy Buds3 FE) já apareceram em bancos de dados de aplicativos de atualização, sugerindo que os lançamentos estão próximos. O histórico indica que o Galaxy S24 FE foi apresentado globalmente no final de setembro do ano passado, e chegou ao mercado sul-coreano em novembro.

Galaxy S25 FE mira o sucesso da série S25

O Galaxy S25 FE é uma versão mais acessível baseada na linha Galaxy S25, lançada oficialmente em janeiro de 2025 e que já vendeu mais de 2 milhões de unidades só na Coreia do Sul até maio. Um dos fatores-chave do sucesso foi a inclusão de recursos de inteligência artificial mais acessíveis ao público geral.

O modelo FE mantém o DNA da linha principal, com pequenas adaptações para reduzir o preço. O Galaxy S24 FE foi vendido por 946 mil wons (cerca de R$ 3.500), um valor significativamente mais baixo que os modelos padrão da linha S24, que partem de 1.155 mil wons (cerca de R$ 4.300).

Galaxy Buds3 FE também deve chegar em breve

Além do novo smartphone, a Samsung também deve lançar os fones Galaxy Buds3 FE, sucessores dos Buds FE lançados em outubro de 2023. O novo modelo seguirá o design em formato de haste introduzido nos Buds3 e trará ponteiras de silicone, semelhantes às da versão Pro. Os renders do dispositivo, vazados por Evan Blass, indicam forte semelhança com os Buds3 Pro, o que sugere um foco maior em qualidade sonora e isolamento de ruído.

Considerando que os Buds FE foram lançados por 119 mil wons, e que os Buds3 e Buds3 Pro chegaram ao mercado por 219 mil e 319 mil wons respectivamente, espera-se que os Buds3 FE sejam comercializados na faixa dos 100 mil wons.

Estratégia de integração com novos tablets

Por fim, é esperado que a Samsung aproveite o evento de lançamento dos modelos FE para também apresentar a linha de tablets Galaxy Tab S11, prevista para o segundo semestre. A ideia da empresa é reforçar sua estratégia de integração entre dispositivos, promovendo o ecossistema Galaxy por meio de lançamentos simultâneos de smartphones, fones e tablets com funções interconectadas.