A cultura é algo extremamente importante tanto em nosso país quanto ao redor do mundo inteiro, e como estamos falando aqui do Brasil, a verdade é que nossa amplitude cultural é simplesmente gigantesca. Basta conferir brevemente o noticiário para constatar a enorme variedade de expressões culturais existente em cada um dos cantos do Brasil. Parte de nossa diversidade deriva da convivência de estrangeiros e descendentes de culturas de diversos lugares do mundo. Num Centro de Tradições Gaúchas, por exemplo, um olhar atento provavelmente revelará traços culturais indígenas, alemães, argentinos e italianos mesclados na culinária e nos hábitos dos frequentadores. Estamos falando aqui apenas de uma das regiões do Brasil, que é um país de tamanho continental. Significa que, a cada cidadezinha que você visitar, provavelmente encontrará um prato cheio de tendências culturais incriveis. Mas para conseguir aproveitar de verdade tudo isso, é necessário que você viva essa cultura, que você mergulhe de cabeça dentro dela e aproveite tudo o que ela tem de melhor para ensinar e dar a você. Como fazer uma imersão cultural A primeira coisa que você deve ter em mente quando estiver pensando em fazer uma imersão cultural, é que você sempre deve estar muito atento para não ofender ninguém. Muitas vezes uma cultura pode ser fascinante a ponto de a imitarmos sem o devido entendimento de seus símbolos e história. Assim, alguém que use um quimono cerimonial japonês no cotidiano, por exemplo, podem ter as melhores intenções e ainda assim ofender cidadãos do Japão. Dito isso, é importante que você tenha algum “guia” que conheça muito bem a cultura na qual você quer “mergulhar”. Essa pessoa vai poder ajudar você a experimentar tudo que a cultura tem a oferecer, como culinária, gastronomia, roupas típicas e costumes antigos. Além disso, pessoas que estejam intimamente ligadas à cultura de alguma região poderão conhecer moradores mais antigos, que viveram na pele tudo isso que você está querendo experimentar. Convenhamos, conversar com alguma pessoa que viveu aquilo que você está querendo curtir, pode ser muito enriquecedor, trazendo grandes mudanças de percepção diante da vida que seriam inacessíveis de outra maneira.